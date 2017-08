Venezuela

Treze países do continente americano condenaram, em Lima, a rutura da ordem democrática na Venezuela e declararam não reconhecer a nova Assembleia Constituinte.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai e Peru assinaram na terça-feira, em Lima, uma declaração conjunta, no final de uma reunião para analisar "a crítica situação na Venezuela e explorar formas de contribuir para restauração da sua democracia, através de uma saída pacífica e negociada".

O documento, divulgado pela Internet, destaca o espírito de solidariedade da América Latina e a convicção "de que uma negociação, com pleno respeito pelas normas do direito internacional e o princípio de não intervenção, sem atentar contra os direitos humanos e a democracia, é a única ferramenta que assegura uma solução duradoura para as diferenças".