Actualidade

Um terramoto de magnitude 6,3 foi hoje registado na região autónoma de Xinjiang, no noroeste da China, um dia depois de um forte sismo em Sichuan, no sudoeste, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terramoto ocorreu pelas 05:30 (00:30 em Lisboa), a uma profundidade de 25 quilómetros, numa zona pouco povoada, a pouco mais de 220 quilómetros do Cazaquistão, de acordo com os dados do USGS, que monitoriza a atividade sísmica mundial.

Segundo o Centro de Redes de Terremotos de China (CENC), o abalo teve uma magnitude de 6,6 e hipocentro a 11 quilómetros.