Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, instou hoje a uma "reforma completa" das forças armadas do país, considerando o reforço da defesa sul-coreana uma "tarefa urgente" perante os avanços da Coreia do Norte.

"Creio que poderemos necessitar de uma reforma completa, em vez de realizar apenas melhorias ou alterações", afirmou o chefe de Estado sul-coreano durante uma reunião com novos comandantes da Marinha, Força Aérea e Exército, disse um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

"Um ato pendente para nós é a tarefa urgente de reforçar as nossas capacidades defensivas para travar as provocações realizadas pela Coreia do Norte com mísseis e armas nucleares", sublinhou Moon.