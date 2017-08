Actualidade

Os residentes de Guam receiam ser apanhados pela crescente tensão entre Washington e Pyongyang, após o anúncio da Coreia do Norte de que estuda planos para atacar a ilha, no Pacífico, noticiou hoje a agência Associated Press (AP).

O exército da Coreia do Norte afirmou, na terça-feira, estar a analisar planos operacionais para atacar a ilha.

Guam, centro militar no Pacífico, onde os Estados Unidos têm uma base, encontra-se a aproximadamente 2.400 quilómetros a sul de Tóquio.