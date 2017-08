Actualidade

O anfiteatro do Parque Urbano da Costa de Caparica, no concelho de Almada, é inaugurado hoje às 21:30, com uma antecipação do Festival O Sol da Caparica, o primeiro evento que o equipamento acolhe.

O vice-presidente da Câmara de Almada, José Gonçalves, disse que o anfiteatro, construído no Parque de Santo António, com capacidade para 1.500 pessoas, vem "reforçar a ideia de que a ida à Costa de Caparica seja um ato de permanência e não sazonal".

Segundo nota da autarquia, o anfiteatro, construído em pedra, é de autoria do arquiteto Aleque Ming, da Câmara de Almada, e inspira-se nas obras greco-romanas.