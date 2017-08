Actualidade

O Departamento de Segurança Nacional de Guam descartou hoje um hipotético ataque com mísseis balísticos por parte da Coreia do Norte, depois de Pyongyang ter ameaçado verbalmente bombardear as bases militares dos Estados Unidos naquela ilha do Pacífico.

"Quero tranquilizar o povo de Guam de que atualmente não há ameaças à nossa ilha ou à das Marianas", afirmou Eddie Calvo, governador de Guam, ao diário Pacific Daily News.

Não obstante, Eddie Calvo assinalou ter falado sobre o desafio bélico com responsáveis da Casa Branca e militares.