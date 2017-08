Actualidade

A Força Aérea de Israel bombardeou, esta madrugada, vários pontos em Gaza, causando pelo menos dois feridos, em resposta ao disparo de um projétil a partir do enclave palestiniano contra o seu território, informaram hoje fontes israelitas e palestinianas.

"Em resposta ao projétil que caiu sobre uma zona despovoada no Conselho Regional de Hof Ashkelon, aviões da Força Aérea atacaram duas posições do Hamas no norte da Faixa de Gaza", indicou o exército israelita através de um comunicado.

Um projétil disparado a partir da Faixa de Gaza por volta das 21:00 de terça-feira (19:00 em Lisboa) caiu em território israelita sem causar vítimas ou danos.