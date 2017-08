Actualidade

A oposição queniana rejeitou hoje os resultados parciais provisórios das eleições presidenciais, realizadas na terça-feira, que dão larga vantagem ao chefe de Estado cessante, Uhuru Kenyatta, sobre o seu candidato, Raila Odinga.

O próprio Raila Odinga dirigiu-se aos jornalistas para denunciar os "resultados fictícios" das eleições. "O sistema falhou, Rejeitamos os resultados [publicados] até ao momento", afirmou, qualificando o processo de contagem dos votos de "farsa".

Dos aproximadamente 11 milhões de votos contados pela Comissão Eleitoral, de um universo de 19,6 milhões eleitores inscritos, Kenyatta, no poder desde 2013, liderava com 55,27% contra 43,93% de Odinga, com um avanço de mais de 1,2 milhões de votos.