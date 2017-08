Actualidade

Mais de 20 mil pessoas foram a consultas do viajante nos dois últimos anos, um decréscimo face ao período da presença da 'troika', altura em que muitos portugueses terão saído do país para trabalhar, nomeadamente em Angola.

De acordo com dados do Instituto de Higiene e Medicina Tropical a que a agência Lusa teve acesso, 21.286 pessoas foram a consultas de medicina do viajante (pré-viagem) e de medicina tropical (pós-viagem) nos anos 2015 (10.625) e 2016 (10.661) respetivamente.

Os dados indicam que entre 2008 (4.233) e 2014 (12.020), as consultas no Instituto sofreram um aumento, sendo que durante o período da presença da 'troika', entre 2011 e 2014 foram registadas 44.912 consultas de medicina do viajante e de medicina tropical.