Actualidade

Mais de 70 produtos cosméticos de higiene oral, incluindo pastas de dentes e elixires, sujeitos a análises de qualidade microbiológica pela Autoridade Nacional do Medicamento (INFARMED), estão dentro dos valores autorizados, segundo um relatório daquela entidade.

De acordo com o relatório do Infarmed hoje divulgado, a ação de supervisão ao mercado e produtos cosméticos visava analisar "os teores máximos de flúor, conservantes, substâncias com ação branqueadora e a qualidade microbiológica".

"As análises químicas e microbiológicas aos 76 produtos, entre os quais 67 pastas dentífricas, revelaram que os valores obtidos foram inferiores aos teores máximos autorizados, cumprindo os limites legais", é revelado.