Actualidade

A ópera comunitária "O Monstro no Labirinto", de Jonathan Dove, com versão portuguesa de Tiago Marques, estreia-se no dia 27 de setembro, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG).

Dirigida pelo maestro Quentin Hindley, a ópera conta com a participação de 300 cantores amadores, do Coro Gulbenkian, das orquestras Gulbenkian e a de Estágio Gulbenkian, sendo solistas a meio-soprano Cátia Moreso, o tenor Carlos Cardoso e o baixo Rui Baeta, com o ator Fernando Luís, como narrador.

A ópera com libreto original de Alasdair Middleton, é encenada por Marie-Eve Sygneyrole, e foi apresentada pela primeira vez ao público em 2015, no festival francês de Aix-en Provence.