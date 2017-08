Quénia/Eleições

O Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, deverá ter vencido as eleições no país, mas a rejeição por parte da oposição dos resultados provisórios do escrutínio presidencial mergulhou o país na ansiedade.

A Comissão eleitoral queniana (IEBC) publicou esta manhã os resultados de 90% das assembleias eleitorais do país, atribuindo a Kenyatta 54,57% dos sufrágios, contra 44,58% do seu rival, Raila Odinga, num total de 13,8 milhões de votos expressos contabilizados.

Algumas horas antes, enquanto a IEBC divulgava a conta-gotas ao longo da noite os resultados enviados pelos locais de voto, Odinga dirigiu-se à comunicação social para qualificar os resultados provisórios como "fictícios".