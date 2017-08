Actualidade

A taxa de desemprego baixou 1,3 pontos percentuais para os 8,8% no segundo trimestre de 2017, face ao anterior, e recuou 2,0 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2016, divulgou hoje o INE.

De acordo com as estatísticas do emprego hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a população desempregada, estimada em 461,4 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 11,9% (menos 62,5 mil pessoas), "prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o segundo trimestre de 2016".

Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 17,5% (menos 97,9 mil).