Actualidade

A peça "Por Revelar", com texto, conceção e interpretação de Isabel Mões, a partir do relato da avó, que "colecionava na memória um pequeno lote de fotografias 'perdidas'", faz parte da programação do Dia Mundial da Fotografia, no Porto.

De acordo com o Centro Português de Fotografia, instalado no edifício da antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, "é a partir do relato da avó, que colecionava na memória um pequeno lote de fotografias que tirou, mas que nunca chegou a ver", que a atriz constrói este espetáculo, transitando entre "a recordação dessa descrição e a imaginação dos acontecimentos".

"Esse ponto de partida vai observando a nossa relação entre a fotografia e a memória visual e afetiva dos lugares e das pessoas, num jogo permanente entre imagem, memória e fantasia", esclarece.