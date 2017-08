Actualidade

As inscrições de filmes para as secções competitivas do festival Caminhos do Cinema Português, que se vai realizar em Coimbra, estão abertas, informou hoje a organização.

O "Call for movies" para a 23.ª edição do Caminhos do Cinema Português, que decorre de 27 de novembro a 05 de dezembro, está aberto até 27 de agosto para as duas categorias competitivas - Seleção Caminhos e Seleção Ensaios -, anunciou hoje a organização do festival, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Seleção Caminhos é destinada "a jovens autores e a autores consagrados" do cinema português, sendo que a Seleção Ensaios destina-se a todas as produções feitas em meio académico ou escolar, em Portugal ou no estrangeiro, explica a mesma nota.