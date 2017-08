Actualidade

A Associação dos Amigos da Criança (Amic) da Guiné-Bissau condenou hoje a ordem de prisão e envio para as ilhas dada pelo primeiro-ministro guineense para as crianças apanhadas a mendigar, considerando que essa decisão viola a legislação nacional e disposições internacionais.

"Prender e enviar para ilhas essas crianças seria uma violação gravíssima das disposições legais, nacionais e internacionais, que protegem os direitos das crianças e nós condenamos essa atitude", afirmou o secretário-executivo da AMIC, Laudolino Medina.

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deu ordens ao ministro do Interior para prender e mandar para as ilhas qualquer criança e jovem apanhados a pedir esmola na zona continental do país, nomeadamente as chamadas crianças talibés.