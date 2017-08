Actualidade

O fadista Camané, que atua no sábado no Algarve com a Orquestra Clássica do Sul, foi distinguido com o Prémio Tenco, atribuído também aos italianos Vinicio Campossela e a Massimo Ranieri.

Este galardão, atribuído desde 1974 pelo Clube Tenco, em homenagem ao cantautor italiano Luigi Tenco (1939-1967), já distinguiu nomes como Leo Ferré, Jacques Brel, Charles Trenet, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Patti Smith, Tom Waits, Caetano Veloso, Chico Buarque, e aos portugueses Sérgio Godinho, José Mário Branco e Dulces Pontes, entre outros.

O prémio italiano é entregue no dia 20 de outubro, na abertura da Rassegna della Canzone d'Autore, no Teatro Ariston, em Sanremo, na costa noroeste de Itália.