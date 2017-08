Actualidade

A líder do CDS-PP disse hoje que os problemas verificados na aplicação do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) são a "prova dos nove de um Governo que diz que acabou a austeridade", e exigiu a resolução do problema.

"Manifestamo-nos profundamente contra uma medida e sinalizando que esta é a prova dos nove de um Governo que diz que acabou a austeridade, mas afinal mantém a austeridade", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista recordou que, no ano passado, o partido "se manifestou contra" o adicional ao IMI, e assinalou que voltará a fazê-lo aquando da discussão sobre a sua manutenção, no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano.