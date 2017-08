Actualidade

O antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza considerou hoje um passo em direção a uma paz efetiva o encontro de domingo entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

"Estão sendo dados passos em direcção a uma paz efetiva no nosso país, queremos ver Moçambique em paz", declarou Armando Guebuza, aos jornalistas, após recensear o seu agregado familiar na sua residência em Maputo, no âmbito do IV Recenseamento Geral da População e Habitação.

Armando Guebuza acrescentou que o chefe de Estado e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) devem ser encorajados para que o país viva em tranquilidade.