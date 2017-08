Actualidade

O chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, afirmou hoje que o presidente Donald Trump enviou uma "mensagem forte" à Coreia do Norte "numa linguagem que Kim Jong-un pode compreender".

Donald Trump ameaçou na terça-feira o regime da Coreia do Norte com "fogo e fúria nunca vistos" se Pyongyang persistir nas ameaças aos Estados Unidos. Em resposta, um porta-voz militar norte-coreano afirmou que o regime está a avaliar planos para atacar a base norte-americana em Guam, 3.430 quilómetros a sudeste da Coreia do Norte.

Segundo Tillerson, a retórica da Coreia do Norte está a tornar-se mais forte e mais ameaçadora em consequência da renovada pressão internacional e Trump falou como falou porque o líder norte-coreano "não parece compreender a linguagem diplomática".