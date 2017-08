Actualidade

O ministro do Interior francês, Gerard Collomb, disse que os soldados atropelados hoje nos arredores de Paris foram alvo de um ataque deliberado e defendeu uma nova lei contra o terrorismo.

Seis soldados ficaram feridos no atropelamento da patrulha antiterrorista ocorrido às 08:30 (07:30 em Lisboa) perto do edifício da Câmara Municipal de Levallois Perret, na periferia de Paris, estando as autoridades à procura do condutor do veículo.

Collomb disse aos jornalistas que o ataque constitui a sexta vez que soldados da operação Sentinela são tidos como alvo.