O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou em relação à Coreia do Norte uma "determinação" que "todos os Presidentes americanos deviam ter" perante ameaças nucleares, disse hoje o porta-voz do governo francês.

"A determinação do Presidente americano, como foi expressa (...), é a determinação que todos os Presidentes americanos deviam ter, porque não podem aceitar que uma parte do seu território possa ser alvo de mísseis balísticos nucleares", referiu Christophe Castaner, numa nota após uma reunião do Conselho de Ministros francês.

Marcando a crescente tensão entre Washington e Pyongyang, o Presidente dos Estados Unidos lançou na terça-feira graves ameaças contra a Coreia do Norte por causa das ambições militares do regime liderado por Kim Jong-Un.