O Conselho Português de Ressuscitação (CPR) alertou hoje para o facto de, cinco anos volvidos da publicação da lei sobre a instalação de equipamentos de desfibrilhação automática externa (DAE) em locais de acesso público, "muito está por fazer".

A presidente daquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sediada no Porto, Adelina Pereira, afirmou que o Decreto-Lei nº 184/2012, que procedia às alterações ao DL nº 188/2009, tornou "obrigatória a instalação de equipamentos de desfibrilhação automática externa (DAE) em locais de acesso público".

Em declarações à Lusa, explicou que a "responsabilidade da implementação do projeto é do INEM" enquanto entidade que licencia e fiscaliza o processo, prevendo a lei "o cumprimento integral do disposto no diploma, que entrou em vigor em 8/8/2012, no prazo de dois anos".