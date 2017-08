Actualidade

A subutilização do trabalho abrangeu 903,3 mil pessoas no segundo trimestre deste ano, o que corresponde a "praticamente o dobro da população desempregada", segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, no final do segundo trimestre de 2017, havia 461,4 mil pessoas desempregadas, o que se traduz numa taxa de desemprego de 8,8% da população ativa, mas estes números não dão uma imagem completa do estado atual do mercado de trabalho.

Por isso, o INE publicou hoje pela primeira vez um indicador que é suplementar aos indicadores do desemprego: a subutilização do trabalho, que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego e, com este novo indicador, chega-se a uma imagem mais ampla do mercado de trabalho.