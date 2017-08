Actualidade

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, afirmou hoje que o encontro com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, "produziu compromissos" para acelerar as negociações de paz efetiva, servindo também para medir a confiança entre as partes.

"Conversamos e chegamos a conclusão de que haviam questões que não podiam limitar-se pelo telefone, que era preciso enfrentar-nos cara a cara", disse à Lusa, em contacto telefónico, o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

Dhlakama, que falava da serra da Gorongosa, onde se encontra refugiado desde o início de 2016, assegurou que o encontro de domingo, dia 06 de agosto, permitiu às duas partes avanços negociais e aumentou a confiança mútua.