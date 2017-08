Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,47% para 5.252,32 pontos, em linha com as perdas registadas na Europa.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 14 terminaram em terreno negativo e cinco subiram.

No resto da Europa, as bolsas registaram descidas que oscilaram entre 1,29% de Madrid e 0,59% de Londres.