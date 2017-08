Actualidade

O Governo reforçou de 20 para 30 milhões de euros a dotação do programa de qualificação dos destinos turísticos Valorizar, duplicando o orçamento da Linha da Valorização Turística do Interior e aumentando os apoios às redes 'wi-fi'.

Segundo o Despacho Normativo n.º 8/2017, hoje publicado em Diário da República, este reforço orçamental resulta da "expressiva procura para o desenvolvimento de projetos de dinamização turística dos territórios de baixa densidade, demonstrando a grande vitalidade e interesse na aposta no turismo como instrumento de desenvolvimento regional e de coesão territorial".

Criado através do Despacho Normativo n.º 9/2016, de 20 de outubro de 2016, o Programa Valorizar visa "a disponibilização de meios que concorram para a contínua qualificação do destino", nomeadamente por via da regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país.