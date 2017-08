BES

A associação que representa os emigrantes lesados do BES mantém a manifestação desta sexta-feira, mesmo após ter acordado com Novo Banco e Governo uma solução para parte dos associados, para reivindicar uma proposta para todos os que perderam dinheiro.

"Mantemos a manifestação [em Lisboa], vamos reivindicar uma solução para todos, temos dois produtos que ainda não têm solução", disse à Lusa Helena Batista, vice-presidente da Associação Movimento Emigrantes Lesados Portugueses (AMELP), referindo-se ao facto de ainda não existir uma solução fechada para os clientes que investiram mais de 140 milhões de euros nos produtos EG Premium e Euro Aforro 10.

A associação que representa os emigrantes lesados pelo Banco Espírito Santo (BES) anunciou hoje o acordo conseguido terça-feira com o Novo Banco e o Governo, que passa pela recuperação de 75% do dinheiro investido dos produtos Euro Aforro 8, Poupança Plus 1, Poupança Plus 5, Poupança Plus 6, Top Renda 4, Top Renda 5, Top Renda 6 e Top Renda 7.