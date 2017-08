Actualidade

A SDC Investimentos (ex-grupo Soares da Costa) teve no primeiro semestre prejuízos de 15,7 milhões de euros, contra os 581 mil euros negativos registados no mesmo período de 2016, segundo informação ao mercado.

"O resultado consolidado atribuível ao grupo, ao final do primeiro semestre de 2017, foi de -15,7 milhões de Euros, face ao valor de -0,6 milhões de Euros do período homólogo do ano anterior", refere a empresa no relatório e contas hoje divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa justifica parte do crescimento dos prejuízos com a alienação das participações nas autoestradas da Beira Interior e Transmontana e nas subsidiárias da área das energias renováveis, com impacto negativo de 13,8 milhões de euros.