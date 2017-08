Actualidade

O investigador Carvalho da Silva considerou hoje que os dados do INE revelam que a qualidade do emprego criado é "muito baixa", já que "há muita gente a trabalhar com pequenas cargas horárias" e, consequentemente, com baixas remunerações.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje, pela primeira vez, um indicador sobre a subutilização do emprego, que é "uma medida mais abrangente" da situação atual do mercado de trabalho por incluir as situações de subemprego, mas também os desencorajados e os inativos.

Segundo o INE, no final do segundo trimestre deste ano, havia 903,3 mil pessoas em situação de subutilização do emprego (ou seja, 16,6%), o que corresponde a "praticamente o dobro" do número de desempregados, que totalizou as 461,4 mil pessoas (ou seja, 8,8%) no mesmo período.