Pedrógão Grande

A Guarda Nacional Repúblicana (GNR) não encaminhou automobilistas para a Estrada Nacional 236-1 durante o incêndio de Pedrógão Grande, refere a força militar em resposta a questões do ministério da Administração Interna (MAI) hoje divulgada.

Com o objetivo de esclarecer "cabalmente as causas da tragédia ocorrida em Pedrógão Grande no dia 17 de junho de 2017, a ministra da Administração Interna [Constança Urbano de Sousa] emitiu hoje um despacho onde se dá a conhecer os diversos relatórios e estudos produzidos em relação a vários aspetos suscitados pelo incêndio", lê-se no portal do Governo.

Na resposta a várias perguntas enviadas pela ministra, enviadas a 08 de agosto, a GNR refere que o processo de inquérito elaborado por esta força militar "centrou-se no apuramento das circunstâncias em que se desenvolveu a ação das suas forças no dia 17 de junho de 2017, no cenário trágico das mortes ocorridos na EN 236-1 e em itinerários confinantes e localidades próximas".