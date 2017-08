Autárquicas

O candidato e presidente da câmara de Oeiras Paulo Vistas acusou hoje Isaltino Morais de querer "condicionar o poder judicial" e os tribunais com as acusações sobre ligações existentes com o magistrado que recusou a candidatura.

"O que o doutor Isaltino está a tentar fazer é aquilo que não se deve fazer, é condicionar o poder judicial, é condicionar os tribunais", afirmou Paulo Vistas.

O presidente da autarquia e candidato do Movimento Oeiras Mais à Frente, considerou que "os tribunais e o sistema judicial têm mecanismos para garantir a imparcialidade da decisão" e que a resposta deve ser tomada através de recursos.