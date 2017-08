Pedrógão Grande

Só pelas 22:00 foram dadas ordens à GNR, a partir do Posto de Comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para cortar a circulação na estrada nacional 236, concluiu o inquérito interno desta polícia aos acontecimentos de Pedrógão Grande.

Segundo o relatório do inquérito interno da Guarda Nacional Republicana (GNR) à atuação dos militares envolvidos nas operações no incêndio de Pedrógão Grande, "as primeiras instruções de coordenação recebidas pela Guarda" do Posto de Comando (PC) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) "para a regularização e corte de trânsito no teatro de operações, designadamente na EN 236-1, foram emitidas pelas 22:00".

O número de vítimas mortais na EN 236-1 foi de 33 (30 num pequeno troço da via e três alguns quilómetros adiante), tendo os restantes 14 morrido "em estradas e caminhos de acesso à EN 236-1, para a qual se dirigiriam em fuga do incêndio", de acordo com documento do Governo.