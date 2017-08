Actualidade

Mais de 8.000 militares foram destacados no México face à aproximação do fenómeno meteorológico "Franklin" que atravessou, na terça-feira, a península de Yucatán sem causar danos graves, mas que hoje chega como furacão de categoria 1.

"Prevê-se que atinja a costa de Veracruz como um furacão de categoria 1 às primeiras horas de quinta-feira [hoje], aproximadamente pela 01:00 (07:00 em Lisboa), disse, na quarta-feira, o chefe da Comissão Nacional de Água do México, Roberto Ramírez de la Parra.

A tempestade tropical "Franklin" transformou-se no primeiro furacão da temporada no Atlântico, após ganhar força durante a sua passagem pelo estado mexicano de Yucatán, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.