Actualidade

O presidente da terceira força política timorense, o PLP, garantiu hoje que o partido não fará parte de qualquer coligação de Governo, disse que cabe à Fretilin formar o executivo e rejeitou a possibilidade de eleições antecipadas.

Taur Matan Ruak falava depois de um encontro de cerca de uma hora que uma delegação do Partido Libertação Popular (PLP) manteve hoje com uma delegação da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) no âmbito das negociações para a formação de Governo.

"Correu tudo bem. Reafirmámos a nossa posição de estar na oposição, mas não aceitamos eleições antecipadas. A Fretilin foi o partido mais votado, o doutor Mari Alkatiri vai saber lidar com esta situação", afirmou Taur Matan Ruak.