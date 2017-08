Actualidade

A Coreia do Sul convocou para hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional na sequência do agravamento da tensão depois de a Coreia do Norte ter ameaçado lançar um ataque à ilha de Guam, no Pacífico.

A reunião, marcada para as 15:00 (07:00 em Lisboa), vai ser liderada pelo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e pelo seu assessor de segurança, Chung Eui-yong, de acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete da presidência.

A reunião foi convocada pouco depois de a Coreia do Norte ter renovado a sua ameaça de lançar um ataque contra Guam, que aloja duas bases norte-americanas, afirmando que vai ter pronto dentro de dias um plano para disparar quatro mísseis em direção à ilha.