Actualidade

Uma subsidiária do grupo chinês HNA, acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul, comprou o aeroporto alemão de Frankfurt-Hahn, infraestrutura deficitária usada pela companhia de baixo custo Ryanair.

O governo do estado Renânia-Palatinado (sudoeste da Alemanha) anunciou na quarta-feira a conclusão do negócio, avaliado em 15,1 milhões de euros.

O aeroporto de Hahn, um antigo aeroporto militar norte-americano, que em 1993 começou a ser usado para fins civis, apresenta há vários anos resultados negativos, devido à queda do volume de transporte de carga, apesar do aumento do número de passageiros.