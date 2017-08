Actualidade

Mariza, Bonga, Trevo e Tais Quais são alguns dos nomes que abrem hoje o Festival O Sol da Caparica, na Costa de Caparica, no concelho de Almada, um evento que tem a Língua Portuguesa como "o vetor mais forte".

O festival prolonga-se até domingo de manhã, no parque urbano da Costa de Caparica, em Almada, e do cartaz fazem parte Mafalda Veiga, Xutos & pontapés, Carlos do Carmo, António Zambujo, Virgul e Bispo, que atuam na sexta-feira, Trovante, Os Tubarões, Matias Damásio, Sean Riley & The Slowriders, Samuel Úria e os Quatro e Meia, que atuam no sábado, sendo o domingo para o público infanto-juvenil, com Rita Guerra e Capicua & Pedro Geraldes, entre outros.

"A Língua Portuguesa é o vetor mais forte e, ao mesmo tempo, um forte ponto de encontro" d'O Sol da Caparica, salientou o vice-presidente da Câmara Municipal de Almada, José Gonçalves, na apresentação do certame que estreia o anfiteatro, segundo traça do arquiteto Aleque Ming, construído no Parque de Santo António.