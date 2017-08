Actualidade

O Japão advertiu hoje que "não pode tolerar mais provocações" da Coreia do Norte, depois de Pyongyang ter ameaçado atacar Guam, no âmbito da 'guerra de palavras' com os Estados Unidos que tem bases naquela ilha do Pacífico.

"Apelamos veementemente à Coreia do norte para prestar atenção aos repetidos e sérios avisos da comunidade internacional, a cumprir as resoluções da ONU e a abster-se de outras provocações", declarou o porta-voz do Governo nipónico, Yoshihide Suga.

"As ações da Coreia do Norte são uma manifesta provocação", insistiu, acrescentando: "Não podemos mais tolerá-las".