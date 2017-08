Venezuela

Um grupo armado, autodenominado "Resistência", apelou hoje à luta para derrubar o Governo da Venezuela, porque o tempo das eleições e do diálogo "já passou".

"Somos profissionais militares e policiais, ativos e reformados, organizados, treinados e armados. Decidimos dar um passo em frente como parte da operação 'David' para contribuir para a libertação do nosso povo e resgatar a democracia", afirmou uma voz, alegadamente a do líder do grupo de oito pessoas, ao centro de um vídeo divulgado na rede de mensagens instantâneas Twitter.

O grupo de oito homens encapuzados, vestidos de preto e armados, que surge à frente da bandeira do país, fez "um apelo ao bravo povo da Venezuela para que se una à luta de todos, nas redes, em casa, nas ruas, contra a ditadura comunista".