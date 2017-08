Actualidade

A Toshiba registou prejuízos líquidos de 965.660 milhões de ienes (7.474 milhões de euros) no exercício fiscal de 2016, indicam os resultados financeiros apresentados hoje, com mais de três meses de atraso.

A empresa tecnológica japonesa publicou os resultados financeiros relativos ao anterior exercício fiscal, que terminou em 31 de março, depois de obter a autorização parcial por parte dos auditores e de ter atrasado a apresentação por três ocasiões.

As graves perdas da Toshiba e os problemas de contabilidade devem-se às dificuldades financeiras da Westinghouse Electric, a divisão nuclear do gigante tecnológico japonês nos Estados Unidos, que entrou com um pedido de proteção contra falência em março.