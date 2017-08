Actualidade

O Quénia continuava hoje a contar os votos das eleições gerais de terça-feira, aguardando-se que os líderes se pronunciem sobre a suposta fraude eleitoral denunciada pela oposição e que desencadeou protestos e distúrbios no país.

Às 08:00 (06:00 em Lisboa), os resultados provisórios da Comissão Eleitoral, com 77% dos votos conferidos, continuavam a dar vantagem ao Presidente cessante, Uhuru Kenyatta, com 54,27%, contra 44,84% do rival e opositor Raila Odinga.

Os quenianos continuam a aguardar a recontagem dos votos, depois de Odinga ter dito que a base de dados eleitoral foi alvo de um "ato de pirataria" para manipular os resultados.