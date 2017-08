Incêndios

Dois meios aéreos vão reforçar esta manhã o combate ao incêndio que lavra na serra do Alvão, no concelho de Vila Real, desde a tarde de quarta-feira, de acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Este fogo mobilizava ao início da manhã cerca de 420 operacionais e 120 viaturas. Durante a noite, foram sendo eliminadas algumas frentes mas, esta manhã, as preocupações centram-se no vento que poderá condicionar o evoluir da situação.

O alerta para o incêndio foi dado às 16:27 de quarta-feira, junto à aldeia de Paredes, e rapidamente se propagou devido ao precisamente ao vento muito forte.