Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje a negociar no vermelho, com o índice PSI20 a perder 0,25% para 5239,20 pontos, penalizado pela queda das ações do BCP, Semapa e da elétrica EDP.

Cerca das 08:40 (hora de Lisboa), das 19 cotadas no principal índice da praça portuguesa, o PSI20, 11 títulos desciam, seis subiam e dois mantinham-se inalterados, Nova Base e REN, nos 3,20 euros e 2,835 euros, respetivamente, numa sessão em que as bolsas europeias e asiáticas se pautaram pelo pessimismo e encerraram em baixa.

As ações do BCP perdiam 1,81% para 0,2317 euros, a Semapa recuava 0,67% para 16,35 euros, as da Corticeira Amorim caíam 0,44% para 11,215 euros e as da DP deslizavam 0,28% para 3,159 euros.