Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram e 431 ficaram feridas na terça-feira no sismo em Sichuan, no sudoeste da China, de acordo com o último balanço das autoridades chinesas hoje divulgado.

O terramoto causou ainda 18 feridos graves, dos quais 17 foram transferidos para as cidades de Chengdu e Mianyan para tratamento.

Mais de 60 mil pessoas, incluindo 126 estrangeiros, foram retiradas da zona, na sequência das réplicas que se seguiram, indicou a imprensa estatal chinesa.