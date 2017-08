Actualidade

A capital da Guiné-Bissau está mais limpa, mas para o presidente da Câmara de Bissau, Baltazar Cardoso, o lixo é a sua "maior dor de cabeça".

"Falando a sério a maior dor de cabeça que tenho nesta cidade é o lixo", afirmou à agência Lusa Baltazar Cardoso, durante uma entrevista onde falou sobre os planos que tem para a cidade, depois de dois meses à frente da autarquia.

Insistindo no lixo, Baltazar Cardoso disse que já há um estudo feito em colaboração com a União Europeia para preparar um aterro sanitário, com recolha e tratamento de lixo.