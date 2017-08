Actualidade

O músico Miguel Araújo atua no dia 28 de setembro em Londres, no Barbican Centre, onde vai apresentar o seu mais recente álbum, "Giesta", o terceiro a solo, e nos coliseus do Porto e Lisboa, em novembro.

Em declarações à agência Lusa, o músico disse que vai apresentar, na capital inglesa, o seu "concerto normal" para "um público que é português, pois há muitos portugueses a morarem em Londres, mais que em muitas cidades portuguesas".

"Vou lá dar o meu concerto normal, que dou aqui também, nem sei se é uma internacionalização, pois o meu público é português; o que há, é muitos portugueses a morarem em Londres", disse, recordando a sua estreia na capital inglesa, no ano passado, quando atuou para 300 pessoas na sala Under the Bridge, que esgotou, e, passado meia hora, teve de voltar a atuar.