Actualidade

A Amb3E é a terceira entidade com licença para gerir resíduos de embalagens, que junta à atividade nos equipamentos elétricos e eletrónicos, permitindo ter um serviço integrado para este setor, disse hoje o seu diretor-geral.

A licença entra hoje em vigor, segundo o diploma publicado na quarta-feira em Diário da República, e acrescenta mais uma entidade gestora das embalagens utilizadas, depois da abertura à concorrência com a chegada da Novo Verde, já este ano, para partilhar o mercado com a Sociedade Ponto Verde (SPV), única gestora deste fluxo específico de lixo durante 20 anos.

Agora a Amb3E - Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos pretende "pôr no mercado um serviço de valor único, já que é a única entidade a disponibilizar este serviço integrado, cumprir metas de valorização e reciclagem, contribuindo para o compromisso do país, e trazer inovação para a área operacional do setor", enumerou, em declarações à agência Lusa, Pedro Nazareth.