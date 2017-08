Actualidade

Os chefes das missões de observadores da União Europeia, União Africana e Commonwealth coincidiram hoje em que as eleições de terça-feira no Quénia respeitaram as normas internacionais e apelaram à calma até que termine a contagem dos votos.

O processo foi perturbado com acusações do líder da oposição e candidato presidencial Raila Odinga de manipulação informática da contagem para favorecer o presidente cessante, Uhuru Kenyatta.

Mariette Schaake, chefe da missão da União Europeia, afirmou em conferência de imprensa em Nairóbi que as eleições foram "bem organizadas e transparentes", mas admitiu que as suspeitas da oposição são "sérias" e devem, como tal, ser investigadas.