Actualidade

Perto de quatro dezenas de trabalhadores e sindicalistas da PT/Meo estão hoje a protestar junto à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, para serem recebidos pelo primeiro-ministro devido à situação de transferência compulsiva de funcionários para outras empresas.

A concentração de pessoas, bandeiras e tarjas conta com um sistema de som para diversos discursos de dirigentes das Estruturas de Representação Coletiva dos Trabalhadores (ERCT), juntando comissão de trabalhadores e perto de uma dezena de sindicatos, além do deputado do BE Heitor de Sousa, e ocupa uma das faixas de rodagem da rua Possidónio da Silva.

Pelas 11:30, uma delegação de quatro elementos das ERCT foi, entretanto, entregar um documento sobre a situação da empresa à secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros, onde decorre a reunião do executivo socialista, desde as 9:30.